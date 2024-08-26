Обстановка на месте падения обломков БПЛА в Энгельсе попала на видео

Обломки сбитого беспилотника в Саратове попали в ЖК "Волга скай". По данным SHOT, повреждения получили окна и обшивка высотки.

Обстановка в Энгельсе, где части БПЛА повредили крышу дома. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали, что первые взрывы прозвучали в Саратове в районе шести утра, ещё одна серия раздалась примерно через 15 минут. Уже известно, что ликвидировали несколько беспилотников, части которого повредили высотку в Саратове. В Энгельсе обломки попали в крышу дома на улице Пушкина. Место происшествия оцеплено.