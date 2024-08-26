Обстановка на месте падения обломков БПЛА в Энгельсе попала на видео
SHOT: Обломки сбитого в Саратове БПЛА повредили обшивку ЖК "Волга Скай"
Часть дрона, сбитого сегодня утром в Саратовской области. Обложка © Telegram / SHOT
Обломки сбитого беспилотника в Саратове попали в ЖК "Волга скай". По данным SHOT, повреждения получили окна и обшивка высотки.
Обстановка в Энгельсе, где части БПЛА повредили крышу дома. Видео © Telegram / SHOT
Местные жители рассказали, что первые взрывы прозвучали в Саратове в районе шести утра, ещё одна серия раздалась примерно через 15 минут. Уже известно, что ликвидировали несколько беспилотников, части которого повредили высотку в Саратове. В Энгельсе обломки попали в крышу дома на улице Пушкина. Место происшествия оцеплено.
Об уничтожении беспилотников в Саратовской области ранее сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.