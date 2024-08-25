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25 августа, 10:50

В Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель

В результате атаки украинского беспилотника на село Соловьёвка Белгородского района погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Две женщины пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Две женщины пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Life.ru сообщал, что пять человек стали жертвами ночного обстрела белгородского села Ракитное со стороны ВСУ. Ещё 13 пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Мария Любицкая
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