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25 августа, 06:42

Следком завёл дело после обстрела Ракитного, унёсшего жизни пятерых человек

Последствия обстрела Ракитного Белгородской области. Обложка © Telegram / Следком

Последствия обстрела Ракитного Белгородской области. Обложка © Telegram / Следком

Следственнй комитет завёл уголовное дело после обстрела села Ракитное Белгородской области, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)... Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 25 августа ВСУ обстреляли село Ракитное. Погибли пять человек, ещё 12, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали. Шесть мирных жителей находятся в тяжёлом состоянии.

Матвей Константинов
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