Следком завёл дело после обстрела Ракитного, унёсшего жизни пятерых человек
Последствия обстрела Ракитного Белгородской области. Обложка © Telegram / Следком
Следственнй комитет завёл уголовное дело после обстрела села Ракитное Белгородской области, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)... Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 25 августа ВСУ обстреляли село Ракитное. Погибли пять человек, ещё 12, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали. Шесть мирных жителей находятся в тяжёлом состоянии.