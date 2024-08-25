Следком завёл дело после обстрела Ракитного, унёсшего жизни пятерых человек

Следственнй комитет завёл уголовное дело после обстрела села Ракитное Белгородской области, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)... Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.