Пять человек стали жертвами ночного обстрела белгородского села со стороны ВСУ
Пять человек погибли, 12 пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Пять человек стали жертвами обстрела села Ракитное в Белгородской области со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранения получили ещё 12 человек.
«К огромному горю, вражеский обстрел унёс жизни пятерых мирных жителей. Самые искренние и глубокие соболезнования родным, на которых обрушилось такое страшное горе. В эти тяжёлые дни вся Белгородчина скорбит вместе с вами. В результате обстрела получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних», — написал Гладков в телеграм-канале.
Одному из пострадавших — 12-летнему мальчику — госпитализация не понадобилась, ещё двое несовершеннолетних доставляются в больницы. Ещё семь раненых также госпитализированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Вейделевка Белгородской области. В результате пострадал один мирный житель — мужчина получил ожог.
Telegram / Настоящий Гладков