Пять человек стали жертвами ночного обстрела белгородского села со стороны ВСУ

Пять человек стали жертвами обстрела села Ракитное в Белгородской области со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранения получили ещё 12 человек.

«К огромному горю, вражеский обстрел унёс жизни пятерых мирных жителей. Самые искренние и глубокие соболезнования родным, на которых обрушилось такое страшное горе. В эти тяжёлые дни вся Белгородчина скорбит вместе с вами. В результате обстрела получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних», — написал Гладков в телеграм-канале.

Одному из пострадавших — 12-летнему мальчику — госпитализация не понадобилась, ещё двое несовершеннолетних доставляются в больницы. Ещё семь раненых также госпитализированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.