ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок в Белгородской области
Гладков: Один человек пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области
Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранение получил житель посёлка Вейделевка.
«Над посёлком Вейделевка нашей системой ПВО сбит беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель — мужчина получил ожог. Медики СМП оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был уничтожен украинский беспилотник. В результате падения обломков ранение получил один человек.
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