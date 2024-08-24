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24 августа, 01:22

ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок в Белгородской области

Гладков: Один человек пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранение получил житель посёлка Вейделевка.

«Над посёлком Вейделевка нашей системой ПВО сбит беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель — мужчина получил ожог. Медики СМП оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — написал Гладков в телеграм-канале.

Пожар с детонацией произошёл в Воронежской области после падения обломков БПЛА
Пожар с детонацией произошёл в Воронежской области после падения обломков БПЛА

Ранее сообщалось, что над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был уничтожен украинский беспилотник. В результате падения обломков ранение получил один человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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