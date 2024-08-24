ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок в Белгородской области

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранение получил житель посёлка Вейделевка.

«Над посёлком Вейделевка нашей системой ПВО сбит беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель — мужчина получил ожог. Медики СМП оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — написал Гладков в телеграм-канале.