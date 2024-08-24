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24 августа, 13:13

Дрон ВСУ атаковал легковушку под Белгородом, ранен водитель

Гладков: Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Водитель легковушки пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Никольское Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, у мужчины минно-взрывная травма плеча, его доставили в больницу.

«Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно», — написал он в телеграм-канале.

У машины, по словам Гладкова, повреждены стекла, кузов и колёса. В настоящее время на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Вейделевка Белгородской области. В результате пострадал один мирный житель — мужчина получил ожог.

Украинские дроны атаковали три автомобиля и комбайн под Белгородом
Украинские дроны атаковали три автомобиля и комбайн под Белгородом
Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Демьянова
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