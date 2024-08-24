Дрон ВСУ атаковал легковушку под Белгородом, ранен водитель

Водитель легковушки пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Никольское Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, у мужчины минно-взрывная травма плеча, его доставили в больницу.

«Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно», — написал он в телеграм-канале.

У машины, по словам Гладкова, повреждены стекла, кузов и колёса. В настоящее время на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.