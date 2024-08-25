Шесть человек находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Белгородчине

Шесть человек, в том числе 16-летняя девочка, находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.





«Двенадцать человек мирных жителей ранено, девять из них госпитализировано, шесть человек в тяжёлом состоянии, в том числе 16-летняя девочка», — написал глава области в телеграм-канале.





По словам Гладкова, после операции несовершеннолетняя находится в реанимации в Детской областной больнице. Врачи стараются стабилизировать состояние раненых, заверил губернатор, добавив, что в случае необходимости федеральные центры окажут всю необходимую помощь дополнительно или транспортируют пострадавших в московские клиники.