Шесть человек находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Белгородчине
Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Шесть человек, в том числе 16-летняя девочка, находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Двенадцать человек мирных жителей ранено, девять из них госпитализировано, шесть человек в тяжёлом состоянии, в том числе 16-летняя девочка», — написал глава области в телеграм-канале.
По словам Гладкова, после операции несовершеннолетняя находится в реанимации в Детской областной больнице. Врачи стараются стабилизировать состояние раненых, заверил губернатор, добавив, что в случае необходимости федеральные центры окажут всю необходимую помощь дополнительно или транспортируют пострадавших в московские клиники.
Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами обстрела села Ракитное в Белгородской области со стороны ВСУ. Удар был нанесён в ночь на 25 августа.