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25 августа, 06:11

Шесть человек находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Белгородчине

Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Шесть человек, в том числе 16-летняя девочка, находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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«Двенадцать человек мирных жителей ранено, девять из них госпитализировано, шесть человек в тяжёлом состоянии, в том числе 16-летняя девочка», — написал глава области в телеграм-канале.

  • Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Обломки снарядов ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Обломки снарядов ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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По словам Гладкова, после операции несовершеннолетняя находится в реанимации в Детской областной больнице. Врачи стараются стабилизировать состояние раненых, заверил губернатор, добавив, что в случае необходимости федеральные центры окажут всю необходимую помощь дополнительно или транспортируют пострадавших в московские клиники.

Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами обстрела села Ракитное в Белгородской области со стороны ВСУ. Удар был нанесён в ночь на 25 августа.

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Иван Косицын
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