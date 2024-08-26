В результате атаки БПЛА на Энгельс Саратовской области никто не пострадал

В Энгельсе Саратовской области после атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на улице Пушкина, его жильцы не пострадали. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали», — написал чиновник в телеграм-канале.