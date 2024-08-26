В результате атаки БПЛА на Энгельс Саратовской области никто не пострадал
Повреждения многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе после атаки БПЛА. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
В Энгельсе Саратовской области после атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на улице Пушкина, его жильцы не пострадали. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали», — написал чиновник в телеграм-канале.
Об уничтожении беспилотников в Саратовской области Бусаргин сообщал ранее. По его словам, обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в ЖК «Волга Скай». В результате происшествия есть пострадавшие, одна из них находится в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. По данным Минобороны, в регионе сбили девять БПЛА.