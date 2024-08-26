Ночью в семи регионах России силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БПЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.