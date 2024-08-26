Ночью в семи регионах России силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 20 беспилотников над семью регионами
Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БПЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении беспилотников в Саратовской области Бусаргин сообщал ранее. По его словам, обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в ЖК "Волга Скай". В результате происшествия есть пострадавшие, одна из них находится в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Shutterstock / FOTODOM / boscorelli