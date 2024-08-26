Атака на Саратов отозвалась мощными взрывами по всей Украине, под ударом аэропорт Киева

Мощные взрывы слышны на всей территории Украины, в том числе в Днепре, Харькове, Киеве, Кривом Роге, в Винницкой и Одесской областях. Об этом сообщают Telegram «Политика страны», издание «Зеркало недели», мэр Харькова Игорь Терехов и издание «Общественное».

Дополнительных данных о взрывах в Днепре на юго-востоке Украины пока нет. Три взрыва услышали в Харькове. Мэр города попросил жителей быть осторожными.

«В Харькове раздаются звуки взрывов. Будьте осторожны!» — написал Игорь Терехов.

Также серия взрывов зафиксирована в Хмельницком и в Винницкой области. Атаке подверглись и военные объекты в Киеве. В столице работает ПВО. По данным местных СМИ, удар пришёлся на киевский аэропорт Жуляны, где были замечены элементы американской системы ПРО Patriot. Противовоздушная оборона также задействована в Одесской области. На данный момент на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

«Крылатые ракеты добрались до Львовской области, сообщают Воздушные силы», — написал паблик «Политика страны».