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Регион
26 августа, 06:04
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Атака на Саратов отозвалась мощными взрывами по всей Украине, под ударом аэропорт Киева

Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Киеве, в Винницкой и Одесской областях

Мощные взрывы слышны на всей территории Украины, в том числе в Днепре, Харькове, Киеве, Кривом Роге, в Винницкой и Одесской областях. Об этом сообщают Telegram «Политика страны», издание «Зеркало недели», мэр Харькова Игорь Терехов и издание «Общественное».

Дополнительных данных о взрывах в Днепре на юго-востоке Украины пока нет. Три взрыва услышали в Харькове. Мэр города попросил жителей быть осторожными.

«В Харькове раздаются звуки взрывов. Будьте осторожны!» — написал Игорь Терехов.

Губернатор сообщил об атаке ВСУ ещё на четыре дома в Энгельсе
Губернатор сообщил об атаке ВСУ ещё на четыре дома в Энгельсе

Также серия взрывов зафиксирована в Хмельницком и в Винницкой области. Атаке подверглись и военные объекты в Киеве. В столице работает ПВО. По данным местных СМИ, удар пришёлся на киевский аэропорт Жуляны, где были замечены элементы американской системы ПРО Patriot. Противовоздушная оборона также задействована в Одесской области. На данный момент на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Число раненых при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до четырёх
Число раненых при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до четырёх

«Крылатые ракеты добрались до Львовской области, сообщают Воздушные силы», — написал паблик «Политика страны».

Перебои со светом в результате атаки также начали наблюдать в Киеве и Одессе.

Ранее армия Украины атаковала Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, в регион прилетели три беспилотника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Наталья Афонина
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