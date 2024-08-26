Три беспилотника ВСУ сбито в небе над Орловской областью

В Орловской области уничтожено несколько беспилотников. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, атаку трёх дронов отразили 26 августа рано утром.

«Сегодня рано утром в воздушном пространстве над Орловской областью были сбиты три вражеских БПЛА. На местах происшествий работают оперативные службы», — написал губернатор в своём Telegram.

Информация о повреждениях и пострадавших на данный момент отсутствует. Клычков также добавил, что Орловская область является надёжным тылом армии России и продолжит сражаться с врагом до победного.