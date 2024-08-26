Три беспилотника ВСУ сбито в небе над Орловской областью
Губернатор Клычков: Над Орловской областью рано утром сбито три БПЛА ВСУ
В Орловской области уничтожено несколько беспилотников. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, атаку трёх дронов отразили 26 августа рано утром.
«Сегодня рано утром в воздушном пространстве над Орловской областью были сбиты три вражеских БПЛА. На местах происшествий работают оперативные службы», — написал губернатор в своём Telegram.
Информация о повреждениях и пострадавших на данный момент отсутствует. Клычков также добавил, что Орловская область является надёжным тылом армии России и продолжит сражаться с врагом до победного.
«Твёрдо уверен – тактика террора и запугивания, которой продолжает придерживаться враг, никогда не сработает», — заключил губернатор.
Ранее армия Украины атаковала Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии.
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