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26 августа, 05:52

Три беспилотника ВСУ сбито в небе над Орловской областью

Губернатор Клычков: Над Орловской областью рано утром сбито три БПЛА ВСУ

В Орловской области уничтожено несколько беспилотников. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, атаку трёх дронов отразили 26 августа рано утром.

«Сегодня рано утром в воздушном пространстве над Орловской областью были сбиты три вражеских БПЛА. На местах происшествий работают оперативные службы», — написал губернатор в своём Telegram.

Информация о повреждениях и пострадавших на данный момент отсутствует. Клычков также добавил, что Орловская область является надёжным тылом армии России и продолжит сражаться с врагом до победного.

Число раненых при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до четырёх
Число раненых при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до четырёх

«Твёрдо уверен – тактика террора и запугивания, которой продолжает придерживаться враг, никогда не сработает», — заключил губернатор.

Ранее армия Украины атаковала Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Наталья Афонина
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