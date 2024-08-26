Губернатор сообщил об атаке ВСУ ещё на четыре дома в Энгельсе

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждения получили четыре частных дома в посёлке Прибрежный в Энгельсе Саратовской области. Никто не пострадал, сообщает глава региона Роман Бусаргин у себя в телеграм-канале.

«Есть повреждения четырех частных домов в посёлке Прибрежный Энгельсского района. Никто не пострадал. Специалисты экстренных служб и администрации на месте с жителями», — отметил губернатор и обещал, что им буте оказана необходимая помощь.