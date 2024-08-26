Губернатор сообщил об атаке ВСУ ещё на четыре дома в Энгельсе
Четыре частных дома повреждено в посёлке Прибрежный в Энгельсе при атаке БПЛА
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждения получили четыре частных дома в посёлке Прибрежный в Энгельсе Саратовской области. Никто не пострадал, сообщает глава региона Роман Бусаргин у себя в телеграм-канале.
«Есть повреждения четырех частных домов в посёлке Прибрежный Энгельсского района. Никто не пострадал. Специалисты экстренных служб и администрации на месте с жителями», — отметил губернатор и обещал, что им буте оказана необходимая помощь.
Бусаргин успел осмотреть утром территорию дома на улице Пушкина в Энгельсе, атакованное беспилотником ВСУ. По его поручению здание оперативно обследуется. В ближайшее время там начнутся работы по восстановлению газоснабжения, замене окон.
Об уничтожении беспилотников в Саратовской области Бусаргин сообщал ранее. По его словам, обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в ЖК «Волга Скай». По словам губернатора, врачи борются за жизнь женщины после атаки БПЛА на Саратов. По данным Минобороны, в регионе сбили девять БПЛА.
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