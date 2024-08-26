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Регион
26 августа, 05:05
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ВСУ применили для атаки на Саратовскую область беспилотники «‎Бобёр»

Атаковавший Саратовскую область беспилотник. Фото © SHOT

Атаковавший Саратовскую область беспилотник. Фото © SHOT

Украинские военные применили для атаки на Саратовскую область беспилотники «‎Бобёр», которые способны преодолевать расстояние от 700 до 1000 км со средней скоростью около 150 км/ч. Об этом пишет Mash.

БПЛА «‎Бобёр». Фото © Минобороны Украины

БПЛА «‎Бобёр». Фото © Минобороны Украины

Внешне данные беспилотники похожи на самолёты. «‎Бобёр» имеют два ряда крыльев и могут нести десятки килограммов взрывчатки. Максимальное время полёта этого украинского дрона-камикадзе составляет 7 часов.

На это указывает и версия SHOT. По его данным, жилой дом в Саратове атаковал беспилотник самолётного типа по аэродинамической схеме «‎утка», к которым относится «‎Бобёр». На кадрах момента удара по многоэтажке кажется, что БПЛА летит хвостовой частью вперëд — это характерно как раз для «‎уток», когда горизонтальное оперение аппарата расположено впереди основного крыла.

Об уничтожении беспилотников в Саратовской области Бусаргин сообщал ранее. По его словам, обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в ЖК «Волга Скай».

В Саратове пострадавшая при атаке БПЛА женщина находится в тяжёлом состоянии
В Саратове пострадавшая при атаке БПЛА женщина находится в тяжёлом состоянии
Андрей Бражников
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