ВСУ применили для атаки на Саратовскую область беспилотники «Бобёр»
Атаковавший Саратовскую область беспилотник. Фото © SHOT
Украинские военные применили для атаки на Саратовскую область беспилотники «Бобёр», которые способны преодолевать расстояние от 700 до 1000 км со средней скоростью около 150 км/ч. Об этом пишет Mash.
БПЛА «Бобёр». Фото © Минобороны Украины
Внешне данные беспилотники похожи на самолёты. «Бобёр» имеют два ряда крыльев и могут нести десятки килограммов взрывчатки. Максимальное время полёта этого украинского дрона-камикадзе составляет 7 часов.
На это указывает и версия SHOT. По его данным, жилой дом в Саратове атаковал беспилотник самолётного типа по аэродинамической схеме «утка», к которым относится «Бобёр». На кадрах момента удара по многоэтажке кажется, что БПЛА летит хвостовой частью вперëд — это характерно как раз для «уток», когда горизонтальное оперение аппарата расположено впереди основного крыла.
Об уничтожении беспилотников в Саратовской области Бусаргин сообщал ранее. По его словам, обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома, находящиеся в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в ЖК «Волга Скай».