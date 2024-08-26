ВСУ применили для атаки на Саратовскую область беспилотники «‎Бобёр»

Украинские военные применили для атаки на Саратовскую область беспилотники «‎Бобёр», которые способны преодолевать расстояние от 700 до 1000 км со средней скоростью около 150 км/ч. Об этом пишет Mash.

Внешне данные беспилотники похожи на самолёты. «‎Бобёр» имеют два ряда крыльев и могут нести десятки килограммов взрывчатки. Максимальное время полёта этого украинского дрона-камикадзе составляет 7 часов.

На это указывает и версия SHOT. По его данным, жилой дом в Саратове атаковал беспилотник самолётного типа по аэродинамической схеме «‎утка», к которым относится «‎Бобёр». На кадрах момента удара по многоэтажке кажется, что БПЛА летит хвостовой частью вперëд — это характерно как раз для «‎уток», когда горизонтальное оперение аппарата расположено впереди основного крыла.