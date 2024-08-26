Россия устроила блэкаут на украинском телемарафоне и прервала речь Зеленского о мире

Во время массированного ракетного удара российских войск по военным объектам на Украине в студии украинского телемарафона резко вырубило свет посреди трансляции.

Блэкаут в студии телемарафона. Видео © Телеканал «Рада»

На словах ведущей о том, что Владимир Зеленский «не против дипломатичного решения» в съёмочной студии полностью погас свет, что сделало невозможным дальнейшее ведение трансляции, из-за чего операторам пришлось запустить картинку с картой Украины.