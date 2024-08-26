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26 августа, 07:23

Россия устроила блэкаут на украинском телемарафоне и прервала речь Зеленского о мире

В студии украинского телеканала вырубился свет во время телемарафона

Во время массированного ракетного удара российских войск по военным объектам на Украине в студии украинского телемарафона резко вырубило свет посреди трансляции.

Блэкаут в студии телемарафона. Видео © Телеканал «Рада»

На словах ведущей о том, что Владимир Зеленский «не против дипломатичного решения» в съёмочной студии полностью погас свет, что сделало невозможным дальнейшее ведение трансляции, из-за чего операторам пришлось запустить картинку с картой Украины.

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Сегодня Российская армия провела массированную атаку по целям на территории Украины. Так, в Киеве прогремело около десяти взрывов, а во Львове оказались поражены пункты дислокации иностранных наёмников. По словам подпольщиков, ВС РФ могли поразить ангар с F-16 в Ивано-Франковске и подстанцию в Одессе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PETCHPIRUN

Владимир Озеров
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