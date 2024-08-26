Пехота Вооружённых сил РФ ликвидировала вблизи населённого пункта Нижняя Паровая, расположенного в Курской области, трёх украинских военных разведчиков. Об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщили корреспонденты РИА «Новости».

«Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков в составе трёх человек, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сообщил собеседник информагентства.