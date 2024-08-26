Российские военные под Курском уничтожили разведгруппу ВСУ
РИА «Новости»: Пехота ВС РФ ликвидировала трёх разведчиков ВСУ в Курской области
Пехота Вооружённых сил РФ ликвидировала вблизи населённого пункта Нижняя Паровая, расположенного в Курской области, трёх украинских военных разведчиков. Об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщили корреспонденты РИА «Новости».
«Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков в составе трёх человек, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сообщил собеседник информагентства.
Ранее Life.ru писал, что военные ВСУ начали отправлять в разведку собак-роботов модели BAD.2, которые производятся в Соединённом Королевстве. По данным зарубежных средств массовой информации, в распоряжении украинских войск находится свыше 30 таких робопсов.
Telegram / Минобороны России