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26 августа, 02:53

Российские военные под Курском уничтожили разведгруппу ВСУ

РИА «Новости»: Пехота ВС РФ ликвидировала трёх разведчиков ВСУ в Курской области

Пехота Вооружённых сил РФ ликвидировала вблизи населённого пункта Нижняя Паровая, расположенного в Курской области, трёх украинских военных разведчиков. Об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщили корреспонденты РИА «Новости».

«Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков в составе трёх человек, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сообщил собеседник информагентства.

Один из главных разведчиков ВСУ убит в бою
Один из главных разведчиков ВСУ убит в бою

Ранее Life.ru писал, что военные ВСУ начали отправлять в разведку собак-роботов модели BAD.2, которые производятся в Соединённом Королевстве. По данным зарубежных средств массовой информации, в распоряжении украинских войск находится свыше 30 таких робопсов.

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Telegram / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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