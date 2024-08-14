Стая из 30 британских робопсов заступила на службу ВСУ Bild: ВСУ используют британских роботов-собак для проведения разведки в зоне СВО 14 августа, 13:26 Британская собака-робот в рядах ВСУ. Обложка © Телеграм / 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Украинские военнослужащие отправляют в разведку собак-роботов модели BAD.2, которые производятся в Великобритании. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. По их данным, в распоряжении ВСУ находится свыше 30 таких робопсов.

Британская собака-робот в рядах ВСУ. Обложка © Телеграм / 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

"Собаки" представляют собой небольшие наземные беспилотники, оснащённые видеоаппаратурой и управляемые дистанционно оператором. Такой дрон может разогнаться до 15 километров в час, при этом преодолевая даже трудные и лесистые участки местности. Такие роботы легко выполняют задачи по добыче информации о расположении войск противника, когда с воздуха полевой лагерь заметить невозможно, пишут авторы.

Британская собака-робот в рядах ВСУ. Обложка © Телеграм / 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Британская собака-робот в рядах ВСУ. Обложка © Телеграм / 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Собаки-роботы, как отмечает издание, совершенно незаметны благодаря специальному камуфляжу, закупленному у Германии. Сами устройства изготавливаются британской компанией Brit Alliance, их цена достигает 8 тысяч евро. Это подтверждают и бойцы 28-й бригады ВСУ, которые одними из первых опробовали робопсов.

Ранее министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили заявил, что Лондон не исключает возможности нанесения ВСУ ударов по территории России переданным Киеву британским оружием. При этом он подчеркнул, что решение о проведении подобных атак должно приниматься украинской стороной самостоятельно.

Авторы Татьяна Миссуми