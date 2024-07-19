В Британии разрешили Киеву бить по территории России переданным оружием
Глава МО Британии Хили: Лондон допускает удары по РФ переданным Киеву оружием
Лондон не исключает возможности нанесения ВСУ ударов по территории России переданным Киеву британским оружием. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили. При этом он подчеркнул, что решение о проведении подобных атак должно приниматься украинской стороной самостоятельно.
"Мы предоставляем оружие Украине для защиты её суверенитета. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы", — сказал Хили в интервью программе Today на Би-би-си.
Глава британского оборонного ведомства добавил, что подобные атаки должны проводиться "в рамках параметров и границ международного гуманитарного права".
Напомним, накануне Владимир Зеленский прибыл в Британию на саммит Европейского политического сообщества. В аэропорту его встретил новый посол Украины в Лондоне — бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Зеленский уже поучаствовал в заседании британского кабмина, а также встретился с представителями местных оборонных компаний.
Telegram / V_Zelenskiy_official