В Британии разрешили Киеву бить по территории России переданным оружием

Лондон не исключает возможности нанесения ВСУ ударов по территории России переданным Киеву британским оружием. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили. При этом он подчеркнул, что решение о проведении подобных атак должно приниматься украинской стороной самостоятельно.

"Мы предоставляем оружие Украине для защиты её суверенитета. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы", — сказал Хили в интервью программе Today на Би-би-си.