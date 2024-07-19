Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 12:45

Зеленский поучаствовал в заседании британского кабмина

Владимир Зеленский принял участие в заседании Правительства Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

Офис британского премьер-министра Кира Стармера уточнил, что Зеленский стал первым официальным посетителем Даунинг-стрит при новом главе правительства.

"Кир Стармер заявил, что визит Владимира Зеленского на Даунинг-стрит стал "настоящим историческим событием", — передают журналисты.

Британский премьер добавил, что Лондон удвоит поддержку Киеву и ускорит предоставление "жизненно необходимой помощи". Кроме того, он пообещал лично посетить Украину.

Также уточняется, что на встрече с министром обороны Британии Джоном Хили Зеленский просил снять ограничение на использование оружия дальнего радиуса действия для ударов вглубь РФ.

Ермак сильно влияет на Зеленского и фактически стал главой Украины, заявили в Британии
Ермак сильно влияет на Зеленского и фактически стал главой Украины, заявили в Британии

Напомним, Зеленский прибыл в Британию на саммит Европейского политического сообщества. В аэропорту его встретил новый посол Украины в Лондоне — бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ANDY RAIN

Николай Рюмин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров