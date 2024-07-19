Зеленский поучаствовал в заседании британского кабмина

Владимир Зеленский принял участие в заседании Правительства Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

Офис британского премьер-министра Кира Стармера уточнил, что Зеленский стал первым официальным посетителем Даунинг-стрит при новом главе правительства.

"Кир Стармер заявил, что визит Владимира Зеленского на Даунинг-стрит стал "настоящим историческим событием", — передают журналисты.

Британский премьер добавил, что Лондон удвоит поддержку Киеву и ускорит предоставление "жизненно необходимой помощи". Кроме того, он пообещал лично посетить Украину.

Также уточняется, что на встрече с министром обороны Британии Джоном Хили Зеленский просил снять ограничение на использование оружия дальнего радиуса действия для ударов вглубь РФ.