Зеленский прибыл в Британию, у трапа самолёта его встречал экс-главком ВСУ Залужный

Владимир Зеленский прибыл в Британию на саммит Европейского политического сообщества. В аэропорту его встретил новый посол Украины в Лондоне — бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

"Встречусь с Его Величеством королём Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", — поделился планами Зеленский в телеграм-канале.

Залужный встречает Зеленского в аэропорту. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official