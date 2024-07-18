Зеленский прибыл в Британию, у трапа самолёта его встречал экс-главком ВСУ Залужный
Зеленский прибыл в Британию на саммит Европейского политического сообщества
Зеленский с Залужным в Британии. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Владимир Зеленский прибыл в Британию на саммит Европейского политического сообщества. В аэропорту его встретил новый посол Украины в Лондоне — бывший главком ВСУ Валерий Залужный.
"Встречусь с Его Величеством королём Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", — поделился планами Зеленский в телеграм-канале.
Залужный встречает Зеленского в аэропорту. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official
Также ожидается, что Киев и Лондон подпишут межправительственное соглашение о поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, Зеленский на встрече с руководителями оборонных предприятий обсудит перспективы военного сотрудничества.
Напомним, на прошлой неделе Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Незалежной в Британии. Как сообщал Life.ru, его уволили с должности главкома ВСУ в феврале, а вместо него назначили генерал-полковника Александра Сырского. Все эти месяцы экс-военный не появлялся в инфополе, пока 9 мая не стало известно о его назначении послом Незалежной в Британии.