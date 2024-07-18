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18 июля, 09:45

Зеленский прибыл в Британию, у трапа самолёта его встречал экс-главком ВСУ Залужный

Зеленский прибыл в Британию на саммит Европейского политического сообщества

Зеленский с Залужным в Британии. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Зеленский с Залужным в Британии. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский прибыл в Британию на саммит Европейского политического сообщества. В аэропорту его встретил новый посол Украины в Лондоне — бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

"Встречусь с Его Величеством королём Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", — поделился планами Зеленский в телеграм-канале.

Залужный встречает Зеленского в аэропорту. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official

Залужный встречает Зеленского в аэропорту. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official

Также ожидается, что Киев и Лондон подпишут межправительственное соглашение о поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, Зеленский на встрече с руководителями оборонных предприятий обсудит перспективы военного сотрудничества.

США считают экс-главкома ВСУ Залужного самой подходящей заменой Зеленскому
США считают экс-главкома ВСУ Залужного самой подходящей заменой Зеленскому

Напомним, на прошлой неделе Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Незалежной в Британии. Как сообщал Life.ru, его уволили с должности главкома ВСУ в феврале, а вместо него назначили генерал-полковника Александра Сырского. Все эти месяцы экс-военный не появлялся в инфополе, пока 9 мая не стало известно о его назначении послом Незалежной в Британии.

Наталья Исакова
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