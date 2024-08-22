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Один из главных разведчиков ВСУ убит в бою

Один из главных разведчиков ВСУ Баранецкий ликвидирован в Часов Яре

22 августа, 13:38
Феликс Баранецкий. Обложка © Х / distant_earth83

Феликс Баранецкий. Обложка © Х / distant_earth83

В ДНР российские военнослужащие ликвидировали одного из главных разведчиков украинской армии Феликса Баранецкого. Он уничтожен в бою в городе Часов Яр. Об этом сообщается в телеграм-канале военкора Руслана Татаринова. Обстоятельства его смерти не уточняются.

«В Часов Яр, ликвидирован один из главных разведчиков МО Украины, Феликс Баранецкий. Даже поработал за рубежом в качестве промышленного шпиона», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что украинский снайпер Владимир Основенко ликвидирован российскими военными на Артёмовском направлении. Он служил в 241-й бригаде территориальной обороны ВСУ, был националистом и футбольным фанатом, пишут его товарищи по оружию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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