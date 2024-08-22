Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ во время попытки их захода в Русскую Конопельку в Курской области. Среди ликвидированных — наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group.

До 60 бойцов ВСУ и наёмников американской ЧВК убиты при заходе в Русскую Конопельку в Курской области. Видео © SHOT

По данным SHOT, накануне украинские военные предприняли попытку зайти в село, поддерживаемые бронетехникой, но огнём их там встретили бойцы 810-й бригады морской пехоты и 11-й ОДШБ.

Итог попытки атаки: уничтожено до 60 бойцов, три ББМ «Козак» и по одной БМП-2 и БМП М113. Сейчас бои продолжаются, российские военные уничтожают ВСУ, не давая им закрепиться в населённом пункте.