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22 августа, 12:30

Наёмники из американской ЧВК не выбрались живьём из Русской Конопельки

Источник: До 60 бойцов ВСУ и наёмников убиты при заходе в Русскую Конопельку

Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ во время попытки их захода в Русскую Конопельку в Курской области. Среди ликвидированных — наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group.

До 60 бойцов ВСУ и наёмников американской ЧВК убиты при заходе в Русскую Конопельку в Курской области. Видео © SHOT

По данным SHOT, накануне украинские военные предприняли попытку зайти в село, поддерживаемые бронетехникой, но огнём их там встретили бойцы 810-й бригады морской пехоты и 11-й ОДШБ.

Итог попытки атаки: уничтожено до 60 бойцов, три ББМ «Козак» и по одной БМП-2 и БМП М113. Сейчас бои продолжаются, российские военные уничтожают ВСУ, не давая им закрепиться в населённом пункте.

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Life.ru напоминаеи, что украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. Сегодня стало известно, что в области более 30 человек погибли и свыше 140 пострадали в результате атаки украинских боевиков.

Обложка ©

SHOT

Марина Фещенко
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