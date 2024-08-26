Появилось видео разрушений на Киевской ГЭС после одного из крупнейших «ударов возмездия»
Вышгородская ГЭС под Киевом стала одной из целей удара Армии РФ, появилось видео
Одной из целей утреннего массированного удара возмездия ВС РФ по украинской энергетике стала Киевская ГЭС в Вышгороде. Повреждения инфраструктурных объектов региона подтверждает глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, а местные паблики публикуют видео с места.
Вышгородская ГЭС под Киевом после удара. Видео © Телеграм / Україна Online: Новини | Політика
На кадрах с места событий видны поврежденные металлические конструкции и обломки бетонных сооружений. Судя по видео, справиться с разгоревшимся после удара возмездия пожаром на Киевской ГЭС всё ещё не удалось. В результате повреждены проезжая часть дамбы и машинный зал станции. Проезд по дамбе временно закрыт в обе стороны.
Российская армия утрром 26 августа обрушила на Украину массированный ракетный удар. Взрывы фиксировались во многих украинских городах. Сопротивление считает, что целями этого удара были места дислокации иностранных наёмников и ангары с истребителями F-16, которые были недавно переданы Киеву. Премьер Украины сообщил об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях, а в Госдуме анонсировали продолжение.
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