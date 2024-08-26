Появилось видео разрушений на Киевской ГЭС после одного из крупнейших «‎ударов возмездия»

Одной из целей утреннего массированного удара возмездия ВС РФ по украинской энергетике стала Киевская ГЭС в Вышгороде. Повреждения инфраструктурных объектов региона подтверждает глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, а местные паблики публикуют видео с места.

На кадрах с места событий видны поврежденные металлические конструкции и обломки бетонных сооружений. Судя по видео, справиться с разгоревшимся после удара возмездия пожаром на Киевской ГЭС всё ещё не удалось. В результате повреждены проезжая часть дамбы и машинный зал станции. Проезд по дамбе временно закрыт в обе стороны.