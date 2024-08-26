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26 августа, 10:46

Появилось видео разрушений на Киевской ГЭС после одного из крупнейших «‎ударов возмездия»

Вышгородская ГЭС под Киевом стала одной из целей удара Армии РФ, появилось видео

Одной из целей утреннего массированного удара возмездия ВС РФ по украинской энергетике стала Киевская ГЭС в Вышгороде. Повреждения инфраструктурных объектов региона подтверждает глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, а местные паблики публикуют видео с места.

Вышгородская ГЭС под Киевом после удара. Видео © Телеграм / Україна Online: Новини | Політика

На кадрах с места событий видны поврежденные металлические конструкции и обломки бетонных сооружений. Судя по видео, справиться с разгоревшимся после удара возмездия пожаром на Киевской ГЭС всё ещё не удалось. В результате повреждены проезжая часть дамбы и машинный зал станции. Проезд по дамбе временно закрыт в обе стороны.

Российская армия утрром 26 августа обрушила на Украину массированный ракетный удар. Взрывы фиксировались во многих украинских городах. Сопротивление считает, что целями этого удара были места дислокации иностранных наёмников и ангары с истребителями F-16, которые были недавно переданы Киеву. Премьер Украины сообщил об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях, а в Госдуме анонсировали продолжение.

Зеленский назвал утренний удар возмездия по Украине «одним из самых крупных»
Зеленский назвал утренний удар возмездия по Украине «одним из самых крупных»
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Телеграм / Україна Online: Новини | Політика

Андрей Бражников
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