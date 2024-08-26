Премьер Украины сообщил об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях

Российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры в 15 областях на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он не стал уточнять степень разрушений и сроки возможного восстановления объектов.

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к зиме более сложной, чем предыдущая. По его словам, властям предстоит восстановить все повреждённые энергетические объекты и в то же время обеспечить защиту системами ПВО, переданными странами Запада.