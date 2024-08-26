Премьер Украины сообщил об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях
Шмыгаль сообщил о разрушении энергетической инфраструктуры в 15 областях Украины
Объекты энергетики. Обложка © freepik / wirestock
Российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры в 15 областях на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он не стал уточнять степень разрушений и сроки возможного восстановления объектов.
«15 областей пострадали в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Враг применил разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, «Кинжалы», — написал украинский премьер.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к зиме более сложной, чем предыдущая. По его словам, властям предстоит восстановить все повреждённые энергетические объекты и в то же время обеспечить защиту системами ПВО, переданными странами Запада.