Министр энергетики Галущенко призвал украинцев готовиться к более сложной зиме
Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к зиме более сложной, чем предыдущая. По его словам, властям предстоит восстановить все повреждённые энергетические объекты и в то же время обеспечить защиту системами ПВО, переданными странами Запада.
"Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая", — цитируют чиновника украинские СМИ.
Кроме того, властям также необходимо решить вопрос с распределительной энергией и локальной генерацией, что обеспечивает питание критической инфраструктуры.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что разрушение энергетической инфраструктуры изматывает Украину, и её окончательный развал может стать решающим фактором на поле боя. Уже к зиме ситуация со светом станет критической.
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