Министр энергетики Галущенко призвал украинцев готовиться к более сложной зиме

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан готовиться к зиме более сложной, чем предыдущая. По его словам, властям предстоит восстановить все повреждённые энергетические объекты и в то же время обеспечить защиту системами ПВО, переданными странами Запада.

"Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая", — цитируют чиновника украинские СМИ.

Кроме того, властям также необходимо решить вопрос с распределительной энергией и локальной генерацией, что обеспечивает питание критической инфраструктуры.