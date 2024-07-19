Тактика президента России Владимира Путина по нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины даёт свои плоды — Незалежная в настоящее время находится в тяжёлом положении. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Немецкие журналисты отмечают, что ближе к зиме ситуация с энергобезопасностью Незалежной станет критической, так как Киев может не успеть исправить положение. Причём дело не только, к примеру, в нехватке запчастей, а в понимании того, что ВС России вновь атакуют эти же объекты. В статье также подчёркивается, что Украина "находится на грани коллапса", поскольку электричество для жителей страны доступно лишь в течение шести-четырёх часов в сутки.