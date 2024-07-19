"На грани коллапса": На Западе забили тревогу из-за тактики РФ по истощению Украины
BZ: Атаки российских войск на объекты энергетики истощили Украину
Тактика президента России Владимира Путина по нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины даёт свои плоды — Незалежная в настоящее время находится в тяжёлом положении. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).
"Разрушение электроснабжения изматывает Украину. <...> Развал украинской инфраструктуры может стать решающим (на поле боя. — Прим. Life.ru)", — говорится в публикации издания.
Немецкие журналисты отмечают, что ближе к зиме ситуация с энергобезопасностью Незалежной станет критической, так как Киев может не успеть исправить положение. Причём дело не только, к примеру, в нехватке запчастей, а в понимании того, что ВС России вновь атакуют эти же объекты. В статье также подчёркивается, что Украина "находится на грани коллапса", поскольку электричество для жителей страны доступно лишь в течение шести-четырёх часов в сутки.
Ситуация в украинской энергетике ухудшается с каждым днём. К середине лета в стране уже введены вечерние лимиты потребления электричества. Множество энергетических объектов повреждено, часть из них без возможности восстановления. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов.
Telegram / Минобороны России