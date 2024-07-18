Нардепы вовсю прохлаждаются под кондиционерами, пока украинцы сидят без света

Депутат Верховной рады показал, как украинские парламентарии проводят время на рабочем месте под кондиционерами во время энергокризиса в Незалежной. Об этом пишут местные новостные порталы, опубликовавшие видео от законотворца.

Обстановка в Раде во время энергокризиса на Украине. Видео © Telegram / Политика страны

На предоставленных кадрах можно увидеть, что в Раде стабильная температура +21 градус, когда на улице +35 градусов. По его словам, аналогичные условия поддерживаются в офисе Владимира Зеленского и в украинском правительстве.

Помимо этого нардеп показал, что в парламенте среди бела дня включены все люстры. Стоит отметить, что в это время две трети населения Киева сидят без электроснабжения.