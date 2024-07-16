Порошенко обратился к Зеленскому из-за энергетической катастрофы на Украине
Бывший президент Украины Пётр Порошенко обвинил действующие власти в бездействии перед лицом назревших проблем в энергетической отрасли страны. Он назвал происходящее катастрофой и выразил солидарность с жителями многоэтажек, которые во время рекордной жары вынуждены выживать без света, вентиляторов и лифтов, тогда как сами депутаты Верховной рады "прохлаждаются" под работающими кондиционерами.
"Хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон о снятии пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Прошло шесть недель, и у меня вопрос: "А где солнечные батареи? Где аккумуляторы?" — заявил бизнесмен и политик о время выступления в парламенте Украины.
Ситуация в украинской энергетике ухудшается с каждым днём. К середине лета в стране уже введены вечерние лимиты потребления электричества с 18:00 до 00:00. Множество энергетических объектов повреждено, часть из них без возможности восстановления. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов.
EPA