Порошенко обратился к Зеленскому из-за энергетической катастрофы на Украине

Бывший президент Украины Пётр Порошенко обвинил действующие власти в бездействии перед лицом назревших проблем в энергетической отрасли страны. Он назвал происходящее катастрофой и выразил солидарность с жителями многоэтажек, которые во время рекордной жары вынуждены выживать без света, вентиляторов и лифтов, тогда как сами депутаты Верховной рады "прохлаждаются" под работающими кондиционерами.

"Хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон о снятии пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Прошло шесть недель, и у меня вопрос: "А где солнечные батареи? Где аккумуляторы?" — заявил бизнесмен и политик о время выступления в парламенте Украины.