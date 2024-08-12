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12 августа, 10:07

В Киеве задержали замминистра энергетики Украины Хейло за взятку в $500 тысяч

В Киеве задержали замминистра энергетики Украины за взятку в 500 тысяч долларов (около 44 миллионов рублей), сообщает пресс-служба СБУ, не уточняя его личности. Всего в Минэнерго Незалежной четверо заместителей министра. Как пишет "Страна.ua", речь идёт об Александре Хейло. По информации украинского издания, кабмин уже уволил замминистра.

Задержание замминистра энергетики Украины Хейло в Киеве. Видео © Telegram / Национальное антикоррупционное бюро Украины

По данным следствия, за полмиллиона долларов Хейло обещал руководителям предприятий на западе Украины передать им в пользование оборудование из шахт прифронтового района. В настоящее время ведётся следствие, решается вопрос о мере пресечения. По делу о коррупции также задержаны три сообщника чиновника, включая главу энергетической компании из Николаевской области.

"Всем сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы", — говорится в сообщении СБУ.

  • Задержание Хейло в Киеве. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание Хейло в Киеве. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
  • Деньги, найденные у Хейло в ходе обысков. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
    Деньги, найденные у Хейло в ходе обысков. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
  • Один из сообщников Хейло. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
    Один из сообщников Хейло. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
  • В офисе Хейло также прошли обыски. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
    В офисе Хейло также прошли обыски. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины

Задержание Хейло в Киеве. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины

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Ранее сообщалось о задержании украинского депутата Виктора Саенкова, который является членом фракции экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность". Парламентария подозревают в помощи уклонисту с выездом за границу. Во время обыска у него изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, а также нашли гранату и охотничье ружьё.

На Украине возбудили дело на судью, который вместо командировки очутился с пассией на Карибах
На Украине возбудили дело на судью, который вместо командировки очутился с пассией на Карибах
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Telegram / Служба безопасности Украины

Наталья Демьянова
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