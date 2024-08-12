В Киеве задержали замминистра энергетики Украины Хейло за взятку в $500 тысяч
В Киеве задержали замминистра энергетики Украины за взятку в 500 тысяч долларов (около 44 миллионов рублей), сообщает пресс-служба СБУ, не уточняя его личности. Всего в Минэнерго Незалежной четверо заместителей министра. Как пишет "Страна.ua", речь идёт об Александре Хейло. По информации украинского издания, кабмин уже уволил замминистра.
Задержание замминистра энергетики Украины Хейло в Киеве. Видео © Telegram / Национальное антикоррупционное бюро Украины
По данным следствия, за полмиллиона долларов Хейло обещал руководителям предприятий на западе Украины передать им в пользование оборудование из шахт прифронтового района. В настоящее время ведётся следствие, решается вопрос о мере пресечения. По делу о коррупции также задержаны три сообщника чиновника, включая главу энергетической компании из Николаевской области.
"Всем сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы", — говорится в сообщении СБУ.
Ранее сообщалось о задержании украинского депутата Виктора Саенкова, который является членом фракции экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность". Парламентария подозревают в помощи уклонисту с выездом за границу. Во время обыска у него изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, а также нашли гранату и охотничье ружьё.
Telegram / Служба безопасности Украины