На Украине возбудили дело на судью, который вместо командировки очутился с пассией на Карибах

Судья Броварского суда Киевской области Владимир Сердинский под видом командировки отдыхал с сожительницей на Карибах. Об этом заявляет СБУ со ссылкой на данные проведённого расследования.

Спецслужбы выяснили, что летом 2023 года чиновник использовал поддельное письмо-приглашение якобы для участия в конференции по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС. На самом деле он отправился на острова на круизном лайнере в сопровождении сожительницы.

Обоим "путешественникам" предъявили обвинение в подделке документов и мошенничестве. Где они находятся сейчас, неизвестно.