На Украине возбудили дело на судью, который вместо командировки очутился с пассией на Карибах
СБУ: Судья Броварского суда Сердинский под видом командировки отдыхал на Карибах
Сам судья Владимир Сердинский не выкладывал фото с Карибского круиза в сеть, но их нашли, когда его проверяли по другому головному делу. Фото © "Украинская правда"
Судья Броварского суда Киевской области Владимир Сердинский под видом командировки отдыхал с сожительницей на Карибах. Об этом заявляет СБУ со ссылкой на данные проведённого расследования.
Спецслужбы выяснили, что летом 2023 года чиновник использовал поддельное письмо-приглашение якобы для участия в конференции по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС. На самом деле он отправился на острова на круизном лайнере в сопровождении сожительницы.
Обоим "путешественникам" предъявили обвинение в подделке документов и мошенничестве. Где они находятся сейчас, неизвестно.
В СБУ отметили, что сенью 2023 года того же судью привлекали за взятку, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре.
Напомним, в конце января 2023 года на Украине чиновникам запретили покидать территорию государства без веских причин. Исключения — служебные, медицинские цели, а также уход за несовершеннолетними детьми. Тем не менее, прогремел скандал с нардепом Николаем Тищенко, который на фоне запрета был пойман в Таиланде. Его призывали исключить откуда только можно, но парламентарий сослался на "задание Зеленского", которое он якобы выполнял в экзотической стране. А позже ещё одного депутата Рады от партии Зеленского заметили в дорогущем отеле на Мальдивах.