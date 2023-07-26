Против "слуги народа", отдохнувшего на Мальдивах под видом командировки, ополчились Рада и СБУ
Верховная рада намерена лишить мандата отдохнувшего на Мальдивах нардепа Аристова
Депутат Верховной рады Юрий Аристов. Фото © Wikipedia / О. Головченко
В Верховной раде зарегистрировали постановление о лишении мандата депутата от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Юрия Аристова, отдохнувшего на Мальдивах под видом служебной командировки. Накануне он сам подал соответствующее заявление.
По данным издания "Политика страны", вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании.
В отношении депутата возбуждено дело о служебном подлоге, а в его рабочем кабинете и по месту жительства прошли обыски. По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины Аристов внёс ложные сведения в официальные документы, а именно предъявил командировочный лист. Чтобы его не хватились на работе, 10 июля он дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева, а сам вплоть до 22 июля вместе с семьёй находился на территории Мальдивской Республики в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.
Напомним, в конце января 2023 года на Украине чиновникам запретили покидать территорию государства без веских причин. Исключения — служебные, медицинские цели, а также уход за несовершеннолетними детьми. Но Аристов — не первый чиновник, который пренебрёг запретом. На Украине уже был скандал с нардепом Николаем Тищенко, который на фоне запрета был пойман в Таиланде. Его тоже призывали исключить откуда только можно, но парламентарий сослался на "задание Зеленского", которое он якобы выполнял в экзотической стране.