Против "слуги народа", отдохнувшего на Мальдивах под видом командировки, ополчились Рада и СБУ

В отношении депутата возбуждено дело о служебном подлоге, а в его рабочем кабинете и по месту жительства прошли обыски. По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины Аристов внёс ложные сведения в официальные документы, а именно предъявил командировочный лист. Чтобы его не хватились на работе, 10 июля он дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева, а сам вплоть до 22 июля вместе с семьёй находился на территории Мальдивской Республики в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.