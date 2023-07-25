Депутата Рады от партии Зеленского заметили в дорогущем отеле на Мальдивах

Отдыхающим на Мальдивах заметили заместителя Комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, депутата от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Юрия Аристова. Об этом со ссылкой на источники пишет украинское агентство журналистских расследований "Следствие инфо".

Уточняется, что Аристова увидели в пятизвёздочном отеле Waldorf Astoria Maldives, который расположен на частном острове Итхаафуши. По данным агентства, стоимость проживания за одну ночь там составляет от 2,7 тысячи долларов (более 215 тысяч рублей). Речь идёт о вилле на пляже с одной спальней и бассейном. С двумя спальнями дороже — от 8,7 тысячи долларов за ночь (более 695 тысяч рублей).

Когда информация о путешествии киевского политика распространилась, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос приостановления членства Аристова во фракции.

"Запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию. В случае подтверждения буду требовать немедленного исключения из комитета и составления депутатского мандата", — написал он в телеграм-канале.