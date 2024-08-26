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Зеленский назвал утренний удар возмездия по Украине «одним из самых крупных»

26 августа, 10:06
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Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский сообщил, что утром 26 августа российские войска нанесли один из самых сокрушительных ударов по объектам энергетики на Украине. Об этом глава киевского режима рассказал в своём телеграм-канале.

«Сейчас по всей стране идёт ликвидация последствий российского удара. Это был один из самых крупных ударов – комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни «шахедов», — уточнил Зеленский и подчеркнул, что сильно пострадала энергетическая инфраструктура.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что утром 26 августа российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры в 15 украинских областях. По его словам, ВС РФ использовали дроны, крылатые ракеты и «Кинжалы».

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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