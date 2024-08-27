«‎Бахнули сразу»: Колонна танков ВСУ открыла огонь по машине с семьёй под Курском

Жительница села Погребки Курской области Марина Касьянова поделилась невероятной историей спасения. Её мужу удалось выжить после прямого попадания снаряда ВСУ в авто. Детали случившегося женщина рассказала RT.

По словам курянки, в первой машине ехали её муж и зять, во второй — она с сыном и сестрой мужа. Вэсэушники двигались прямо им навстречу.

«Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины… Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу», — рассказала Марина Касьянова.

Тем временем автомобиль, в котором находилась женщина, съехал в кювет. Она вместе с родными смогла выбраться. Марина с сестрой мужа побежали по посадкам, их преследовали дроны. Родственница получила пулевое ранение в руку.

Сын Марины побежал к машине отца и открыл горящие двери — из-за дыма не было видно, выжил ли кто-то. Через два дня курянке прислали фото мужа из больницы. Он остался в живых и перенёс уже восемь операций. Сейчас врачи пытаются спасти ногу мужчины, которая пострадала больше всего.

«Мы были в таком шоке! Ведь там всё горело — это чудо, что выжил!» — поделилась женщина.