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27 августа, 08:03

«‎Бахнули сразу»: Колонна танков ВСУ открыла огонь по машине с семьёй под Курском

Жительница Курской области рассказала об обстреле машины из восьми танков ВСУ

Пострадавший при обстреле танков ВСУ курянин. Фото © Telegram / RT на русском

Пострадавший при обстреле танков ВСУ курянин. Фото © Telegram / RT на русском

Жительница села Погребки Курской области Марина Касьянова поделилась невероятной историей спасения. Её мужу удалось выжить после прямого попадания снаряда ВСУ в авто. Детали случившегося женщина рассказала RT.

По словам курянки, в первой машине ехали её муж и зять, во второй — она с сыном и сестрой мужа. Вэсэушники двигались прямо им навстречу.

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«Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины… Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу», — рассказала Марина Касьянова.

Тем временем автомобиль, в котором находилась женщина, съехал в кювет. Она вместе с родными смогла выбраться. Марина с сестрой мужа побежали по посадкам, их преследовали дроны. Родственница получила пулевое ранение в руку.

Сын Марины побежал к машине отца и открыл горящие двери — из-за дыма не было видно, выжил ли кто-то. Через два дня курянке прислали фото мужа из больницы. Он остался в живых и перенёс уже восемь операций. Сейчас врачи пытаются спасти ногу мужчины, которая пострадала больше всего.

«Мы были в таком шоке! Ведь там всё горело — это чудо, что выжил!» — поделилась женщина.

В Курской области продолжается эвакуация местного населения. В пунктах временного размещения (ПВР) находится более 11,5 тысяч курян, которые потеряли жильё и пострадали в результате атаки ВСУ. В их числе свыше 3,5 тысяч детей. Всего в 28 районах России продолжают работать 197 ПВР. Все они готовы разместить у себя жителей Курской области и обеспечить их предметами первой необходимости. Всего за сутки из приграничных районов эвакуировано почти тысяча человек.

Алёна Зиновьева
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