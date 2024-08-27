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27 августа, 09:38

Российские «Кинжалы» нанесли мощные удары по украинским аэродромам

МО РФ: ВС РФ ударили по критически важным объектам на аэродромах Украины

Вооружённые силы России разгромили критически важные объекты на аэродромах Украины. Бойцы нанесли удары высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины», — сообщили в ведомстве. Все цели ВСУ поражены. Враг был уничтожен.

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Важный военный объект был поражён на родине Зеленского

Также Авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в 142 точках СВО. А в Сумской области ВС РФ ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет» по радиолокационной станции СТ-68 ВСУ. В результате удара вражеская РЛС была полностью уничтожена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Наталья Афонина
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