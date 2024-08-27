Российские «Кинжалы» нанесли мощные удары по украинским аэродромам
МО РФ: ВС РФ ударили по критически важным объектам на аэродромах Украины
Вооружённые силы России разгромили критически важные объекты на аэродромах Украины. Бойцы нанесли удары высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины», — сообщили в ведомстве. Все цели ВСУ поражены. Враг был уничтожен.
Также Авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в 142 точках СВО. А в Сумской области ВС РФ ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет» по радиолокационной станции СТ-68 ВСУ. В результате удара вражеская РЛС была полностью уничтожена.
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