Российские «Кинжалы» нанесли мощные удары по украинским аэродромам

Вооружённые силы России разгромили критически важные объекты на аэродромах Украины. Бойцы нанесли удары высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины», — сообщили в ведомстве. Все цели ВСУ поражены. Враг был уничтожен.