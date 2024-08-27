Авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в 142 точках СВО
Авиация РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российские военнослужащие при помощи авиации и артиллерии за сутки нанесли сокрушительные удары по скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет» по радиолокационной станции СТ-68 ВСУ в Сумской области. В результате удара вражеская РЛС была полностью уничтожена.