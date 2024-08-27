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Авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в 142 точках СВО

27 августа, 09:34
Авиация РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Авиация РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военнослужащие при помощи авиации и артиллерии за сутки нанесли сокрушительные удары по скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет» по радиолокационной станции СТ-68 ВСУ в Сумской области. В результате удара вражеская РЛС была полностью уничтожена.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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