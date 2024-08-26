Ослепили противника: В Минобороны показали эффектный удар «Ланцетом» по украинской РЛС

ВС РФ ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет» по радиолокационной станции СТ-68 ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве отметили, что в результате удара вражеская РЛС была полностью уничтожена.