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26 августа, 12:43

Ослепили противника: В Минобороны показали эффектный удар «Ланцетом» по украинской РЛС

ВС РФ ударили «Ланцетом» по радиолокационной станции ВСУ в Сумской области

ВС РФ ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет» по радиолокационной станции СТ-68 ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве отметили, что в результате удара вражеская РЛС была полностью уничтожена.

ВС РФ уничтожили РЛС ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена радиолокационная станция СТ-68 ВСУ. Объективный контроль уничтожения украинской РЛС СТ-68 осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», — заявили в ведомстве.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что ВС РФ продолжают методично уничтожать различные подразделения ВСУ в Курской области. По его словам, в том районе наблюдается активный рост количества бойцов украинской армии, которые сдаются в плен к российским войскам. Часть из них, отметил военный, сдаются добровольно.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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