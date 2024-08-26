Алаудинов: ВС РФ продолжают уничтожать ВСУ в Курской области, бои шли всю ночь
Вооружённые силы России продолжают методично уничтожать различные подразделения ВСУ в Курской области. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Всю ночь шли боестолкновения, всё нормально. Не претерпела никаких изменений линия обороны», — заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.
Он также отметил, что бойцы ВС РФ «потихоньку уничтожают» противника. Работа по совершению ударов по вражеским группам ВСУ ведётся подразделениями.
А ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал о том, что в Курской области наблюдается рост количества бойцов ВСУ, которые сдаются в плен к российским войскам. Он уточнил, что количество пленных пополняют как военнослужащие спецназа "Ахмат", так и других подразделений ВС РФ. Часть из них, кстати, сдаются добровольно.
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