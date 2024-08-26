«Не останется без ответа»: Песков заявил о возмездии России после атак на Курскую область
Песков: Россия обязательно ответит на атаки ВСУ в Курской области
Атаки украинской армии, в том числе в Курской области, не останутся без ответа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова посла РФ в США Анатолия Антонова о решении РФ ответить врагу после нападения на мирный регион.
«Здесь речь не идёт об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — сказал Песков.
Напомним, Антонов сообщал, что президент России Владимир Путин принял решение об ответе за атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, украинское командование понесёт суровое наказание за обстрелы мирных жителей.
Life.ru