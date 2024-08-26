«Не останется без ответа»: Песков заявил о возмездии России после атак на Курскую область

Атаки украинской армии, в том числе в Курской области, не останутся без ответа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова посла РФ в США Анатолия Антонова о решении РФ ответить врагу после нападения на мирный регион.

«Здесь речь не идёт об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — сказал Песков.