Своей агрессивной риторикой Владимир Зеленский пытается спровоцировать Россию на ответный ядерный удар по Украине, что повлияет на отношения Москвы с миролюбивым Глобальным Югом. Об этом журналистам заявил участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.

«Он хочет спровоцировать Россию на ответ ядерными средствами, хотя бы тактическим оружием, чтобы от неё отвернулся Глобальный Юг. Потому что там страны выступают за мир», — сказал собеседник РИА "Новости".

Также Зеленский "отрабатывает билет" в страну своего будущего проживания, где он будет жить после окончания боевых действий. По словам политика, такая агрессивность главаря киевского режима преследует цель сделать Россию агрессором, угрожающим всему Свету, и вредит украинцам, которые в большинстве своём хотят начала мирных переговоров. Так, в своём обращении по случаю Дня независимости он уделил Москве особое внимание, разразившись унижениями и рассчитывая, что это оскорбит власти РФ.