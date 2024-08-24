Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви
Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования.
Напомним, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций также одобрил вдохновлённый Владимиром Зеленским законопроект о запрете УПЦ. Комментируя очередные гонения на каноническое православие, в МИД РФ называли киевский режим сатанинским, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев обещал ему кару, подобную обрушившейся на Содом и Гоморру. У документа немало противников в мире — например, папа Римский Франциск, указавший, что он нарушает религиозную свободу в республике. Причём власти давят на противников закона, и одного депутата даже могут убить.
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