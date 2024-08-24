Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 08:23

Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви

Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Поклонская прервала молчание критикой закона о запрете УПЦ на Украине
Поклонская прервала молчание критикой закона о запрете УПЦ на Украине

Напомним, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций также одобрил вдохновлённый Владимиром Зеленским законопроект о запрете УПЦ. Комментируя очередные гонения на каноническое православие, в МИД РФ называли киевский режим сатанинским, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев обещал ему кару, подобную обрушившейся на Содом и Гоморру. У документа немало противников в мире — например, папа Римский Франциск, указавший, что он нарушает религиозную свободу в республике. Причём власти давят на противников закона, и одного депутата даже могут убить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров