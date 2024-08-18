Раскрыта позиция папы римского насчёт запрета УПЦ на Украине

"Папа выступает категорически против запрета УПЦ на территории Украины, считая в противном случае это актом религиозного гонения и насилия. Папа напоминает, что любая агрессия порождает только агрессию и только прощение и примирение уничтожает круг зла", — приводит его слова РИА "Новости".