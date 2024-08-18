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18 августа, 16:29

Раскрыта позиция папы римского насчёт запрета УПЦ на Украине

Глава Всемирного союза староверов Севастьянов: Папа римский против запрета УПЦ

Папа римский Франциск осуждает запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Незалежной. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

"Папа выступает категорически против запрета УПЦ на территории Украины, считая в противном случае это актом религиозного гонения и насилия. Папа напоминает, что любая агрессия порождает только агрессию и только прощение и примирение уничтожает круг зла", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Севастьянова, понтифик считает, что всем сторонам конфликта необходимо простить друг друга, разорвав исторический круг насилия. Папа римский убеждён: без религиозной свободы не получится создать цивилизационное общество.

В РПЦ осудили решение Всеукраинского совета церквей о поддержке запрета УПЦ
В РПЦ осудили решение Всеукраинского совета церквей о поддержке запрета УПЦ

Ранее Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил инициированный Владимиром Зеленским законопроект о запрете канонической УПЦ. В МИД РФ прокомментировали украинское решение одним словом: "Сатанисты".

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Shutterstock / FOTODOM / Stefano Guidi

Никита Осипов
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