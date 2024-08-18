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В РПЦ осудили решение Всеукраинского совета церквей о поддержке запрета УПЦ

Протоиерей Балашов назвал незаконным решение Всеукраинского совета церквей о УПЦ

18 августа, 11:40
В РПЦ высказались о решении ВСЦИРО. Обложка © freepik

В РПЦ высказались о решении ВСЦИРО. Обложка © freepik

Решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦИРО) поддержать законопроект, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), является незаконным. Об этом сообщил ТАСС советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Он сослался на статью 11 положения о ВСЦИРО. Там указано, что все решения этого органа должны приниматься только на основе консенсуса членов данного совета, которыми являются и представители религиозных организаций. Украинская православная церковь (УПЦ) входит в состав ВСЦИРО, напомнил Балашов. Однако её представителей не пригласили на заседание, зная, что "церковь не будет голосовать за закон, направленный на её уничтожение".

"Таким образом, заявление ВСЦИРО лишено даже элементарных признаков легитимности", — подчеркнул Балашов.

Он добавил, что УПЦ — самая крупная религиозная организация на Украине, куда входит огромное количество православных общин, мнение которых Киев проигнорировал.

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Ранее Life.ru писал, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил инициированный Владимиром Зеленским законопроект о запрете канонической УПЦ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала украинское решение одним словом: "Сатанисты".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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