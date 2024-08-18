В РПЦ осудили решение Всеукраинского совета церквей о поддержке запрета УПЦ

Он сослался на статью 11 положения о ВСЦИРО. Там указано, что все решения этого органа должны приниматься только на основе консенсуса членов данного совета, которыми являются и представители религиозных организаций. Украинская православная церковь (УПЦ) входит в состав ВСЦИРО, напомнил Балашов. Однако её представителей не пригласили на заседание, зная, что "церковь не будет голосовать за закон, направленный на её уничтожение".