Совет церквей на Украине одобрил проект Зеленского о запрете УПЦ

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил инициированный Владимиром Зеленским законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом представители совета сообщили в субботу, 17 августа, во время видеоконференции с Зеленским. Стенограмма встречи появилась на его сайте.

"Ни одна организация, религиозная или светская, с центром [в России] не может функционировать на Украине. Именно поэтому совет поддерживает законопроект кабмина по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране", — сказано в документе.