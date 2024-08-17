Совет церквей на Украине одобрил проект Зеленского о запрете УПЦ
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил инициированный Владимиром Зеленским законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом представители совета сообщили в субботу, 17 августа, во время видеоконференции с Зеленским. Стенограмма встречи появилась на его сайте.
"Ни одна организация, религиозная или светская, с центром [в России] не может функционировать на Украине. Именно поэтому совет поддерживает законопроект кабмина по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране", — сказано в документе.
По словам Зеленского, такая инициатива направлена на "укрепление духовной независимости Незалежной". Он считает, что Россия якобы использует церковь "для подавления независимости других стран и ограничения свобод людей".
Напомним, в прошлом году на Украине обострилась борьба с канонической УПЦ: раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывали храмы УПЦ и преследовали её прихожан. В августе 2023 года полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А в сентябре вход в обитель стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий. Борьба с УПЦ активизировалась на фоне того, что бывший президент Украины Пётр Порошенко возмутился полугодовой задержкой в принятии закона о запрете Церкви.
Shutterstock / FOTODOM / Ronedya