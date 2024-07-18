Киевские власти снова захотели избавиться от канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее экс-президент страны Пётр Порошено анонсировал, что вступит в бой с "нечистой силой" на этой неделе.

Позже в Раде Порошенко продолжил свою речь и призвал проголосовать за запрет УПЦ.

"Какого, простите, чёрта полгода, даже больше, не ставят на голосование закон о церкви?", — прокричал он с трибуны.

Но одобрительных аплодисментов Порошенко не сорвал, пишет РИА "Новости". Издание подчёркивает, что лидер партии "Европейская солидарность" несколько опоздал с громкими лозунгами — они были бы актуальны полтора года назад, когда власти пытались штурмом взять Киево-Печерскую лавру и заводили уголовные дела на священников. Сейчас же Киев отложит тактику "крестового похода", поскольку их действия в отношении церкви вызвали осуждение на Западе.