На Украине вновь обсуждают вопрос запрета УПЦ
Киевские власти снова захотели избавиться от канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее экс-президент страны Пётр Порошено анонсировал, что вступит в бой с "нечистой силой" на этой неделе.
Позже в Раде Порошенко продолжил свою речь и призвал проголосовать за запрет УПЦ.
"Какого, простите, чёрта полгода, даже больше, не ставят на голосование закон о церкви?", — прокричал он с трибуны.
Но одобрительных аплодисментов Порошенко не сорвал, пишет РИА "Новости". Издание подчёркивает, что лидер партии "Европейская солидарность" несколько опоздал с громкими лозунгами — они были бы актуальны полтора года назад, когда власти пытались штурмом взять Киево-Печерскую лавру и заводили уголовные дела на священников. Сейчас же Киев отложит тактику "крестового похода", поскольку их действия в отношении церкви вызвали осуждение на Западе.
Как уже рассказывал Life.ru, в 2023 году в Незалежной обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины захватывали храмы УПЦ и преследовали её прихожан. В августе 2023 года полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А недавно вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий.
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