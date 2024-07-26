В Раде боятся потерять американские деньги из-за запрета УПЦ
Нардеп Безуглая: Рада боится испортить отношения с США из-за запрета УПЦ
Верховная рада боится принимать закон, запрещающий Украинскую православную церковь (УПЦ), из-за возможной негативной реакции со стороны США. Об этом заявила депутат Марьяна Безуглая в своём телеграм-канале.
"В США существуют тысячи конфессий — от обычных до самых экзотических и откровенно угрожающих, и эта тема хорошо заходит, особенно в республиканской среде. У нас есть сигналы, что на проголосовавших народных депутатов будут наложены санкции и тому подобное", — пишет нардеп.
Финансовое благосостояние Украины держится в основном на деньгах США, а следовательно, принимать решения, которые могут разозлить заокеанских партнёров, крайне опрометчиво для дальнейшей поддержки, считает Безуглая. По её словам, помимо Соединённых Штатов, своё негодование фактом запрета УПЦ выразили в Ватикане.
Напомним, в 2023 году в Незалежной обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывали храмы УПЦ и преследовали её прихожан. В августе 2023 года полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А в сентябре вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий. Борьба с УПЦ активизировалась на днях после того, как экс-президент страны Пётр Порошенко возмутился полугодовой задержкой в принятии закона о запрете Церкви.
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