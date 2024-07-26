В Раде боятся потерять американские деньги из-за запрета УПЦ

Верховная рада боится принимать закон, запрещающий Украинскую православную церковь (УПЦ), из-за возможной негативной реакции со стороны США. Об этом заявила депутат Марьяна Безуглая в своём телеграм-канале.

"В США существуют тысячи конфессий — от обычных до самых экзотических и откровенно угрожающих, и эта тема хорошо заходит, особенно в республиканской среде. У нас есть сигналы, что на проголосовавших народных депутатов будут наложены санкции и тому подобное", — пишет нардеп.

Финансовое благосостояние Украины держится в основном на деньгах США, а следовательно, принимать решения, которые могут разозлить заокеанских партнёров, крайне опрометчиво для дальнейшей поддержки, считает Безуглая. По её словам, помимо Соединённых Штатов, своё негодование фактом запрета УПЦ выразили в Ватикане.