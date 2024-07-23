Нардепы подняли бунт против УПЦ в Раде под пламенную речь Порошенко о Майкле Джексоне
Депутаты Рады заблокировали трибуну и требуют принять закон о запрете УПЦ
Депутаты Верховной рады бастуют против УПЦ. Обложка © Telegram / "УНИАН — новости Украины"
Депутаты Верховной рады Украины устроили бунт против канонической Украинской православной церкви прямо в здании парламента. На данный момент нардепы заблокировали трибуну, сорвали все заседания и требуют принять закон о запрете УПЦ.
Депутаты Верховной рады бастуют против УПЦ. Видео © Telegram / "УНИАН — новости Украины"
Бунтовщики знатно подготовились — у них в руках плакаты с требованием проголосовать за закон о запрете УПЦ. Среди них и экс-президент страны Пётр Порошенко. Он выступил перед камерами с пламенной речью, но слегка оконфузился. Политик перепутал спикера Палаты представителей Майка Джонсона с умершей поп-звездой Майклом Джексоном. Порошенко внезапно заявил о выступлении "Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ — это удар в сердце Украины".
Порошенко перепутал Майка Джонсона с Майклом Джексоном во время речи в Раде. Видео © Telegram / Times of Ukraine
Депутаты Верховной рады бастуют против УПЦ. Фото © Telegram / "УНИАН — новости Украины"
Ранее Life.ru рассказал о том, что на Украине вновь обсуждали вопрос запрета УПЦ. Киевские власти снова захотели избавиться от канонической церкви. Порошенко тогда обещал, что вступит в бой с "нечистой силой" на этой неделе.