Депутаты Верховной рады Украины устроили бунт против канонической Украинской православной церкви прямо в здании парламента. На данный момент нардепы заблокировали трибуну, сорвали все заседания и требуют принять закон о запрете УПЦ.

Бунтовщики знатно подготовились — у них в руках плакаты с требованием проголосовать за закон о запрете УПЦ. Среди них и экс-президент страны Пётр Порошенко. Он выступил перед камерами с пламенной речью, но слегка оконфузился. Политик перепутал спикера Палаты представителей Майка Джонсона с умершей поп-звездой Майклом Джексоном. Порошенко внезапно заявил о выступлении "Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ — это удар в сердце Украины".