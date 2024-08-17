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17 августа, 18:51

"Сатанисты": Захарова оценила решение Совета церквей на Украине по запрету УПЦ

Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, решивший запретить УПЦ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, который поддержал законопроект о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Дипломат в своём телеграм-канале назвала членов этой организации сатанистами.

"Сатанисты", — коротко прокомментировала новость Захарова.

В Раде боятся потерять американские деньги из-за запрета УПЦ
В Раде боятся потерять американские деньги из-за запрета УПЦ

Ранее Life.ru писал, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил инициированный Владимиром Зеленским законопроект о запрете канонической УПЦ. Представители организации сообщили об этом в субботу, 17 августа, во время видеоконференции с Зеленским.

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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