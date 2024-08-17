"Сатанисты": Захарова оценила решение Совета церквей на Украине по запрету УПЦ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, который поддержал законопроект о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Дипломат в своём телеграм-канале назвала членов этой организации сатанистами.

Ранее Life.ru писал, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил инициированный Владимиром Зеленским законопроект о запрете канонической УПЦ. Представители организации сообщили об этом в субботу, 17 августа, во время видеоконференции с Зеленским.