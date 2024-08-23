Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 06:10

"Как Содом и Гоморра": Медведев пообещал украинским "демонам" скорую кару за запрет УПЦ

Медведев заявил, что Украина будет разрушена за решение о запрете УПЦ

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не пройдёт даром Киеву, и он будет разрушен подобно Содому и Гоморре. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, своим решением "неонацистские псы" решили "переплюнуть" СССР, который хоть и был атеистическим государством, но не мешал гражданам исповедовать религию или отдельные вероучения.

Политик напомнил, что "мерзкая история" давления на православие в Незалежной началась с первого постмайданного президента Петра Порошенко, который в угоду собственным амбициям и ради избрания согласовал с Западом создание религиозного раскола и еретической Православной церкви Украины (ПЦУ). И "иерархи" этой структуры были "сутенёрами", опекавшими киевских "политических проституток". Но граждане всё равно не отказались от канонического православия.

«Дальше — больше. Страну возглавила наркозависимая тварь без религиозной идентификации, известная игрой своим срамным удом на фортепьянах (Владимир Зеленский — Прим. Life.ru). И вот тут-то и начался разгром украинского православия и преследование христиан за веру, логическим результатом которого стало решение Рады», — написал Медведев в телеграм-канале.

Причём законодательное решение — уже не деятельность отдельных еретиков, а "полноценный сатанизм", исповедуемый "кокаиновой тварью и его вурдалаками", и поддерживаемый Западом ради нанесения России максимального ущерба. Наказание за это, предупредил Медведев, будет "земным, жестоким, мучительным и свершится скоро".

«Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут... Ибо сказано: «Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера» (Нав. 10:26). А Истинная православная Церковь в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии», — заключил зампред Совбеза.

В Турецкой церкви жёстко отчитали Зеленского за запрет УПЦ и призвали выслать украинских дипломатов
В Турецкой церкви жёстко отчитали Зеленского за запрет УПЦ и призвали выслать украинских дипломатов

Напомним, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил вдохновлённый Владимиром Зеленским законопроект о запрете УПЦ. Комментируя решение, в МИД РФ назвали киевский режим сатанинским. К слову, против закона выступил папа Римский Франциск. По его словам, документ нарушает религиозную свободу в республике.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Украина
  • упц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров