Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не пройдёт даром Киеву, и он будет разрушен подобно Содому и Гоморре. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, своим решением "неонацистские псы" решили "переплюнуть" СССР, который хоть и был атеистическим государством, но не мешал гражданам исповедовать религию или отдельные вероучения.

Политик напомнил, что "мерзкая история" давления на православие в Незалежной началась с первого постмайданного президента Петра Порошенко, который в угоду собственным амбициям и ради избрания согласовал с Западом создание религиозного раскола и еретической Православной церкви Украины (ПЦУ). И "иерархи" этой структуры были "сутенёрами", опекавшими киевских "политических проституток". Но граждане всё равно не отказались от канонического православия.

«Дальше — больше. Страну возглавила наркозависимая тварь без религиозной идентификации, известная игрой своим срамным удом на фортепьянах (Владимир Зеленский — Прим. Life.ru). И вот тут-то и начался разгром украинского православия и преследование христиан за веру, логическим результатом которого стало решение Рады», — написал Медведев в телеграм-канале.

Причём законодательное решение — уже не деятельность отдельных еретиков, а "полноценный сатанизм", исповедуемый "кокаиновой тварью и его вурдалаками", и поддерживаемый Западом ради нанесения России максимального ущерба. Наказание за это, предупредил Медведев, будет "земным, жестоким, мучительным и свершится скоро".