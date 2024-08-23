"Как Содом и Гоморра": Медведев пообещал украинским "демонам" скорую кару за запрет УПЦ
Медведев заявил, что Украина будет разрушена за решение о запрете УПЦ
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не пройдёт даром Киеву, и он будет разрушен подобно Содому и Гоморре. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, своим решением "неонацистские псы" решили "переплюнуть" СССР, который хоть и был атеистическим государством, но не мешал гражданам исповедовать религию или отдельные вероучения.
Политик напомнил, что "мерзкая история" давления на православие в Незалежной началась с первого постмайданного президента Петра Порошенко, который в угоду собственным амбициям и ради избрания согласовал с Западом создание религиозного раскола и еретической Православной церкви Украины (ПЦУ). И "иерархи" этой структуры были "сутенёрами", опекавшими киевских "политических проституток". Но граждане всё равно не отказались от канонического православия.
«Дальше — больше. Страну возглавила наркозависимая тварь без религиозной идентификации, известная игрой своим срамным удом на фортепьянах (Владимир Зеленский — Прим. Life.ru). И вот тут-то и начался разгром украинского православия и преследование христиан за веру, логическим результатом которого стало решение Рады», — написал Медведев в телеграм-канале.
Причём законодательное решение — уже не деятельность отдельных еретиков, а "полноценный сатанизм", исповедуемый "кокаиновой тварью и его вурдалаками", и поддерживаемый Западом ради нанесения России максимального ущерба. Наказание за это, предупредил Медведев, будет "земным, жестоким, мучительным и свершится скоро".
«Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут... Ибо сказано: «Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера» (Нав. 10:26). А Истинная православная Церковь в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии», — заключил зампред Совбеза.
Напомним, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил вдохновлённый Владимиром Зеленским законопроект о запрете УПЦ. Комментируя решение, в МИД РФ назвали киевский режим сатанинским. К слову, против закона выступил папа Римский Франциск. По его словам, документ нарушает религиозную свободу в республике.