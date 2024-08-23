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23 августа, 05:48

В Турецкой церкви жёстко отчитали Зеленского за запрет УПЦ и призвали выслать украинских дипломатов

Турецкая ПЦ: Киев хочет давлением на УПЦ впутать Турцию в конфликт РФ и США

Владимир Зеленский пытается по желанию Запада втянуть Анкару в конфликт через давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил журналистам официальный представитель Турецкой православной церкви Автокефального турецкого православного патриархата Сельчук Эренерол. Он отметил, что недавним решением о запрете УПЦ Незалежная нарушила все законы, в том числе религиозные.

«Они запросили разрешение у Фенера (патриарха Константинопольского Варфоломея. — Прим. Life.ru), хотя, согласно Конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет», — отметил собеседник РИА "Новости".

Эренерол отметил, что Варфоломей уже нарушал свои обязательства: патриарх, не получив разрешения властей стамбульского района Фатих, отправился на "саммит мира" в Швейцарии, где, не имея на то прав, поставил подпись под итоговым документом. По мнению представителя Турецкой ПЦ, Фенер грубо вмешивается в отношения Анкары как с Киевом, так и с Москвой.

Что касается общения Владимира Зеленского и Варфоломеем, то собеседник агентства назвал это "преступлением на международной арене против территориальной целостности" Турции. Он пояснил, что Фенер пытается подобно Ватикану в Италии стать государством со своими законами, так что заявления главаря Киевского режима являются casus belli (поводом для войны. — лат.). В связи с этим Эренерол считает необходимым признать украинских дипломатов персонами нон грата.

«Это уже не религиозная проблема, это попытка втянуть Турцию в конфликт США и России», — заявил он, добавив, что Варфоломей желание Зеленского продолжать вооружённый конфликт, уносящий жизни тысяч людей.

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Напомним, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил вдохновлённый Владимиром Зеленским законопроект о запрете Украинской православной церкви. Документ фактически раскалывает общество Незалежной надвое, и, подчёркивали в МИД РФ, выставляет киевский режим сатанинским. Против законопроекта уже выступил, например, папа Римский Франциск, отметивший его разрушительное влияние на религиозную свободу в республике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Stoliarenko

Матвей Константинов
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