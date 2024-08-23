Владимир Зеленский пытается по желанию Запада втянуть Анкару в конфликт через давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил журналистам официальный представитель Турецкой православной церкви Автокефального турецкого православного патриархата Сельчук Эренерол. Он отметил, что недавним решением о запрете УПЦ Незалежная нарушила все законы, в том числе религиозные.

«Они запросили разрешение у Фенера (патриарха Константинопольского Варфоломея. — Прим. Life.ru), хотя, согласно Конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет», — отметил собеседник РИА "Новости".

Эренерол отметил, что Варфоломей уже нарушал свои обязательства: патриарх, не получив разрешения властей стамбульского района Фатих, отправился на "саммит мира" в Швейцарии, где, не имея на то прав, поставил подпись под итоговым документом. По мнению представителя Турецкой ПЦ, Фенер грубо вмешивается в отношения Анкары как с Киевом, так и с Москвой.

Что касается общения Владимира Зеленского и Варфоломеем, то собеседник агентства назвал это "преступлением на международной арене против территориальной целостности" Турции. Он пояснил, что Фенер пытается подобно Ватикану в Италии стать государством со своими законами, так что заявления главаря Киевского режима являются casus belli (поводом для войны. — лат.). В связи с этим Эренерол считает необходимым признать украинских дипломатов персонами нон грата.