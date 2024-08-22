Эксперты рассказали, почему папа римский ратует против запрета УПЦ
Эксперт Туманян: Понтифик не хочет, чтобы Киев прижимал католиков Украины
Папа римский выступает против преследования людей по религиозному признаку, поэтому понтифик через доверенных лиц, одним из которых стал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, предлагает Ватикан в качестве посредника и призывает к началу мирного диалога между Россией и Украиной. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Александр Асафов.
«Честно говоря, не очень понятно, почему председатель Всемирного союза староверов раз за разом представляется в роли пресс-секретаря понтифика по не касающимся никак его лично (не понтифика, а Севастьянова) вопросам, но тем не менее он периодически это делает», — заметил Асафов.
Иногда можно проследить, что его декларируемая позиция совпадает с теми или иными нарративами папы римского, обратил внимание политолог. И здесь в принципе каких-то новых обстоятельств нет, поскольку, несмотря на очевидное взаимоотношение с Русской православной церковью, папа римский неоднократно высказывал приверженность к миру, прекращению преследования по религиозным признакам, по религиозным основаниям.
Мы видим, что репрессии за язык, за веру, вплоть до масштабных репрессий, являются непосредственной реализацией государственной национальной политики киевского режима, и поэтому ситуация такова.
Кроме того, понтифик беспокоится за украинских католиков, которых официальный Киев в националистическом угаре также может запретить в любой момент, если это станет угодно руководству, считает политолог и куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Повестка мирных переговоров всегда была актуальна для Ватикана, который часто выступает в роли миротворца в тех или иных конфликтах. Это уже не первый случай, когда папа римский лично или через приближённых лиц озвучивает желание принять участие в разрешении сложившейся ситуации. Но ничего сомнительного в этом нет.
Реагируя таким образом, понтифик даёт понять, что он относится негативно к самому факту гонения на христианские Церкви. И более того, тут есть и скрытый стратегический контекст: если украинские власти смогут спокойно провернуть свою инициативу с запретом УПЦ и это будет замалчиваться, то велика вероятность, что волна национализма рано или поздно накроет и католические Церкви Украины.
«А католики составляют около 10% населения Украины. Их потеря была бы крайне нежелательна для Святого престола», — заключил эксперт.
Ранее Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил вдохновлённый Владимиром Зеленским законопроект о запрете УПЦ, фактически расколов общество надвое. В МИД РФ назвали украинское руководство сатанистами после введения таких мер. В свою очередь папа римский выступил против запрета канонической церкви, заявив, что это уничтожает религиозную свободу, без которой невозможно создать цивилизованное общество.
ТАСС / EPA / ANGELO CARCONI